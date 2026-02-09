Haberler

MEVKA'dan Seydişehir projesine hibe desteği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Seydişehir ilçesinde, Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen 'Toprağın Geleceği: İklime Uyumlu Tarımsal Üretim' projesi, tarımsal sulamada verimlilik artırıcı teknoloji ve eğitim çalışmalarını kapsıyor. Kuraklığa dayanıklı yem bitkisi tohumlarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Seydişehir ilçesinde "Toprağın Geleceği: İklime Uyumlu Tarımsal Üretim" projesi, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından yürütülen Tarım ve Gıda Sektöründe Ar-Ge, İnovasyon ve Yeşil Becerilerin Geliştirilmesi Hızlandırıcı Hibe Desteği (SoGreen) kapsamında destek almaya hak kazandı.

Seydikoop Kadın Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından başvurusu yapılan ve belediyenin iştirakçi olarak yer aldığı proje kapsamında tarımsal sulamada verimliliği artıracak modern teknolojilerin temin edilmesi, üreticilerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik kapasite artırıcı çalışmaların yürütülmesi ve kuraklığa dayanıklı yem bitkisi tohumlarının yerelleştirilerek yaygınlaştırılması amacıyla çeşitli faaliyetler hayata geçirilecek.

Bu çalışmalarla hem su kaynaklarının daha etkin kullanılması hem de tarımsal üretimde iklim dostu uygulamaların güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Proje, iklim değişikliğinin etkilerinin yoğun şekilde hissedildiği Konya Ovası'nda sürdürülebilir tarımsal üretim modellerinin geliştirilmesine önemli katkı sunacak.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi

Meclis'teki taciz rezaletinde tartışma yaratacak karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu

Küfürler yağdırdığı isim Özgür Özel için harekete geçti
Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı! Yoğun bakımdayken Erdoğan'a sunum yaptırmış

Belgeselde ortaya çıktı! İşte simge fotoğrafın hikayesi
'Yeni nesil' çete: 5 yıldızlı otelin terasından şehri haraca bağlamışlar

5 yıldızlı otelin terasından koca şehri haraca bağlamışlar
Türkiye'nin en kalabalık ilçesi! Bir ilk, nüfusu 1 milyonu aştı

Türkiye'nin en kalabalık ilçesi! Bir ilk, nüfusu 1 milyonu aştı
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu

Küfürler yağdırdığı isim Özgür Özel için harekete geçti
Teknede hareketsiz bulunan Bahar'ın ön otopsi raporu çıktı! İşte ölüm nedeni

Bahar'ın ön otopsi raporu çıktı! İşte ölüm nedeni
Real Madrid tek başına kaldı! Dünya devi tartışmalı projeden resmen çekildi

Dünya devi o ligden resmen çekildi