Seydişehir'de Askerlere Yönelik Kültürel Gezi Düzenlendi

Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığınca vatani görevini yapan askerlere yönelik kültürel gezi gerçekleştirildi.

İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ökkeş Keser ve beraberindeki askerler, Seydişehir'in simgelerinden olan Kuğulu Tabiat Parkı, Tınaztepe Mağaraları ile Adile Baysal Kültür ve Sanat Evi Kent Müzesini gezdi.

Programda ayrıca Seydişehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince Seydişehir'in değerlerini tanıtan sunum gerçekleştirildi.

Kaymakam Mustafa Hamit Kıyıcı, bir araya geldiği askerlerle bir süre sohbet etti.