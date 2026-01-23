Haberler

Konya'da apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

Konya'da apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, solunum sıkıntısı yaşayan 3 kişiyi hastaneye kaldırdı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde beş katlı apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi.

Alaylar 1 Mahallesi 152168 Sokak'taki apartmanın üçüncü katında O.Y'ye ait dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 6 kişiye olay yerinde müdahale etti, solunum sıkıntısı yaşayanlardan 3'ü hastaneye kaldırıldı.

Söndürülen yangında, daire kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş

Eleştiriler sonrası Şimşek'ten yeni hamle! 10 bin lira ek maaş geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı

Gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı
14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu

Çocukların çığlıklarına gitti! Eve giren çoban dehşetle karşılaştı
Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü! Gol bağıra bağıra gelmiş

Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü! Gol bağıra bağıra gelmiş
Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
Altın gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı

Gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı
Savaş hazırlığı gibi hamle! Trump: O yöne giden çok sayıda gemimiz var

Bomba iddiayı doğruladı: O yöne giden çok sayıda savaş gemimiz var
YPG'li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı

Öldürdükleri insanlara yaptıkları kan dondurdu