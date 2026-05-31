Seydişehir'de yayla şenliği düzenlendi

Seydişehir ilçesinde Dikilitaş Mahallesinde yayla şenliği düzenlendi.

20. Dikilitaş Yayla Şenliği'ne Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Arın, MHP İlçe Başkanı Kadir Kocabaş ve yönetim kurulu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, "Seydişehir'imizin mahallelerinde birlik, beraberlik, dayanışma ve kaynaşma amacıyla her yıl geleneksel olarak şenlik düzenleniyor. Bu tür organizasyonlar hem geleneklerin yaşatılması hem de mahalleler arası kaynaşmanın artması açısından büyük önem taşıyor. Etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.