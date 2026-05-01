Seydişehir Belediyesi'nde, dijital toprak analiz cihazı hizmete girdi

Seydişehir Belediyesi, dijital toprak analiz cihazını hizmete aldı.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, gazetecilere, cihazla üreticilerin hangi gübreleri, ne zaman ve hangi miktarda kullanacağının bilgisinin kolayca elde edebileceğini belirtti.

Bunun yanı sıra cihazın ekilecek ürüne göre analiz yaparak verimin artırılmasına da katkı sağlayacağını anlatan Ustaoğlu, "Yıllar sonra aynı arazilerin toprak analizlerinin karşılaştırması mümkün olan analiz cihazımızla topraklarımızı koruma altına alacağız." diye konuştu.

Ustaoğlu, toprak analizi yaptırmak isteyenlerin Seydişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne başvurarak ölçümlerini yaptırabileceklerini kaydetti.