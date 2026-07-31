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Seydikemer'deki yangın nedeniyle tahliye edilenler evlerine dönmeye başladı

Seydikemer'deki yangın nedeniyle tahliye edilenler evlerine dönmeye başladı
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- Çatak Mahalle Muhtarı Mustafa Keş: "Devletimizin desteğiyle siyahlaşan yerlerimizi yemyeşil yapacağımıza inanıyoruz. Vatandaşlarımız da evlerine dönmeye başladı"

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınında tahliye edilen vatandaşlar evlerine geri dönmeye başladı.

İki gün önce Bayır Mahallesi'nde başlayan ve geniş bir alana yayılan yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının etkili olduğu ve ekiplerce tahliye edilen mahallelerden Çatak'ta vatandaşların evlerine geri dönüşü başladı.

Çatak Mahalle Muhtarı Keş, AA muhabirine, bölgede daha önce böyle bir yangın yaşanmadığını belirterek, olayın büyük bir felakete yol açtığını söyledi.

Yangında mahalledeki 5 ev ile bazı ahırlar ve samanların yandığını aktaran Keş, "Yaklaşık 30 küçükbaş ve 2 büyükbaş hayvan telef oldu. Devletimizin desteğiyle siyahlaşan yerlerimizi yemyeşil yapacağımıza inanıyoruz. Vatandaşlarımız da evlerine dönmeye başladı. İnşallah bu felaketi de hep birlikte atlatacağız." dedi.

Yangın anında çok kuvvetli rüzgar olduğunu ifade eden Keş, gerekli tedbirlerin alındığını ve tahliyelerin yapıldığını anlattı.

Yangın anında ekiplerin mahallede olduğunu vurgulayan Keş, "Tüm ekiplere çok teşekkür ederim. Çok şükür can kaybımız yok." dedi.

Mahalle sakinlerinden Cengiz Keş (69) ise yangının büyük bir felaket olduğunu dile getirdi.

Evinin yakınına kadar gelen yangının hanesine zarar vermediğini, evin etrafındaki zeytinliğinin yandığını belirten Keş, "Ekipler sürekli bölgede dolaştı. Yetkililer de şimdi bölgeye geldi. Hasar tespit çalışmaları başladı. Biz geldik ama çocuklar çok korktuğu için henüz onları getirmedik. Artık yavaş yavaş normale dönmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

-Olay

Bayır Mahallesi'nde 29 Temmuz'da çıkan yangın geniş bir alana yayılmış, bazı evlerde yaşayanlar ile hayvanlar bölgeden tahliye edilmişti. Söndürülen yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları başlatılmıştı.

Kaynak: AA
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