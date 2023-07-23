Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde başlayan orman yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Kumluova mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Seydikemer'de orman yangını

MUĞLA - Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde başlayan orman yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre Kumluova mevkiindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler sarp arazideki yangına karadan müdahaleye başladı.