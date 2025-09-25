Haberler

Seydikemer'de Mahsur Kalan Üç Kişi Kurtarıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Likya Yolu'nda yürüyüşe çıkan üç kişi, mahsur kaldıkları alanda Jandarma Arama Kurtarma ve Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Türk vatandaşı bir kişi yaralı olarak ambulansa taşındı, diğer turistler sağlıklı bir şekilde kurtarıldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Likya Yolu'nda bulundukları alanda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.

Likya Yolu'nda yürüyüşe çıkan Alman uyruklu F.H. (33) ve S.M.T. (31) ile Türk vatandaşı E.Ö. (41) Yediburunlar mevkisinde mahsur kaldı.

Yardım çağrısı üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından gruba ulaştı.

Ayağından yaralı olduğu belirlenen Türk vatandaşı sedyeye alınarak ambulansa taşındı.

Turistlerin ise yaralanmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel
Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda karşıladı, işte tüm detaylar

Erdoğan, Beyaz Saray'da! 2 saati geçen görüşme sonrası ilk açıklama
Gökçek, 3 yıl önce çekilen görüntüyle Yavaş'a meydan okudu: Hesap vereceksiniz

3 yıl önce çekilen görüntüyle meydan okudu: Hesap vereceksiniz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demet Akalın'dan eğitim takvimine tepki

Demet'in hedefinde bu kez MEB var! Sözlerine hak veren çok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.