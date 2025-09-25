Seydikemer'de Mahsur Kalan Üç Kişi Kurtarıldı
Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Likya Yolu'nda yürüyüşe çıkan üç kişi, mahsur kaldıkları alanda Jandarma Arama Kurtarma ve Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Türk vatandaşı bir kişi yaralı olarak ambulansa taşındı, diğer turistler sağlıklı bir şekilde kurtarıldı.
Likya Yolu'nda yürüyüşe çıkan Alman uyruklu F.H. (33) ve S.M.T. (31) ile Türk vatandaşı E.Ö. (41) Yediburunlar mevkisinde mahsur kaldı.
Yardım çağrısı üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından gruba ulaştı.
Ayağından yaralı olduğu belirlenen Türk vatandaşı sedyeye alınarak ambulansa taşındı.
Turistlerin ise yaralanmadığı öğrenildi.
