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Muğla'da zeytinlikteki merak uyandıran yapının sanat eseri olduğu anlaşıldı

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çevredekilerin ihbarı üzerine jandarma ekiplerinin incelediği yaklaşık 7 metrelik yapının, Türk-İsveçli sanatçı Engo Fikret Engin Kazancı'ya ait 'Tensio' adlı sanat eseri olduğu belirlendi. Eser, ağustosta düzenlenecek basın toplantısıyla tanıtılacak.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çevredekiler tarafından ne olduğu anlaşılamayarak ihbarda bulunulan yaklaşık 7 metrelik yapının sanat eseri olduğu ortaya çıktı.

Çaykenarı Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda yer alan yapıyı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri gönderildi.

Yapılan kontrollerde yapının herhangi bir güvenlik riski taşımadığı ve sanat eseri niteliğinde olduğu belirlendi.

Yaklaşık 7 metre yüksekliğinde ve 12 ton ağırlığında olduğu tahmin edilen yapının, Türk-İsveç vatandaşı yazar ve sanatçı Engo Fikret Engin Kazancı tarafından tasarlanan "Tensio" adlı eser olduğu tespit edildi.

Eserin 2025'te sanatçının arkadaşı Ramazan Armağan Uysal'a ait araziye yerleştirildiği ve ağustosta düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Onur Çadır
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