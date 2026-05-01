"Seyahat Sanatı" sergisi 7 Mayıs'ta Meşher'de açılacak

Meşher ve Sadberk Hanım Müzesi (SHM), Koç Topluluğunun 100. kuruluş yılı kapsamında "Seyahat Sanatı" sergisini sanatseverlerle buluşturacak.

Küratörlüğünü Merve Uca'nın üstlendiği sergi, 7 Mayıs'ta Meşher'de açılacak.

Sergi, 15. yüzyıl sonundan 20. yüzyılın ilk çeyreğine uzanan geniş bir zaman diliminde Osmanlı topraklarına yapılan yolculukları, seyahat motivasyonları üzerinden kurguluyor.

Sadberk Hanım Müzesi ve Ömer Koç Koleksiyonları'ndan seçilen nadir eserlerle SHM tarafından hazırlanan sergi, seyahati yalnızca bir yer değiştirme değil, bilinçli bir seçme ve kaydetme pratiği olarak ele alan seyahatnameleri odağına alıyor.

Seyahatnamelerin yanı sıra dönemin dünyasını yansıtan tablolar ve Osmanlı coğrafyasına dair objeler de bu görsel ve düşünsel üretim sürecinin ayrılmaz parçaları olarak sergide görülebilecek.