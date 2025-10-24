Haberler

Şevval Çakar'ın 'Şev-Voll 1' Stand Up Gösterisi Yarın Başlıyor

Güncelleme:
Oyunbozan Atölye tarafından hazırlanan ve Şevval Çakar'ın performansıyla sahnelenecek olan stand up gösterisi 'Şev-Voll 1: İ.H.(a)L.(e) Bana Kaldı', yarın akşam Bakırköy Hop Sahne'de izleyicilerle buluşacak. Gösteri, izleyicilerin olumlu tepkilerine sahne olacak.

Oyunbozan Atölye'den yapılan açıklama göre, gösteriyi "beyaz komik" mottosuyla sahnelere merhaba diyen ve başörtülü komedyen Çakar sahneliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yaşar Elmas, ilk gösterimde seyircinin oyuna verdiği olumlu tepkileri çok önemsediğini belirterek, "Belki de ilk kez seyirci argonun, küfrün ve cinselliğin olmadığı böyle bir gösteride ne yapacağını şaşırdı. 'Gülsem mi yoksa dinlesem mi' diye kendi kendine sordu. Çünkü bu performans, aynı zamanda kadim Türk temaşa sanatının 'anlatı' formundan besleniyor." ifadelerini kullandı.

Oyunu sahneleyen genç sanatçı Şevval Çakar'ın performansına dair de Elmas, şunları kaydetti:

"İmam hatip lisesinde okuyan bir kızımızın kendi hayatından hareketle oluşturduğumuz senaryoya, insanların sıcak bakacağını ve karşılık bulacağını az çok tahmin edebiliyordum. Burada asıl mesele, Şevval'in bu cesareti göstermesi, hazır ve içi boş birçok kalıp ve önyargıyı tuzla buz etmesidir. İnanıyorum ki ileride çok daha iyi bir yerde olacak ve insanlara yine güzel şeyler anlatmaya, onları 1 saatlik de olsa gülümsetmeye devam edecektir."

Oyunun biletlerine "biletinial.com", "bubilet.com" ve "hopsahne.com" adresleri üzerinden erişilebilecek.

Kaynak: AA / Ümit Aksoy - Güncel
