Sevgi'yi öldüren eski sevgiliye müebbet ve 95 yıla kadar hapis talebi - Haberler

ANKARA'da, kendisini terk eden sevgilisi Sevgi Tekin'i (33) evine pencere camını kırarak girip, yakınlarının gözü önünde tabancayla vurarak öldüren Gökhan Ağtaş'ın (27) tutuklu yargılandığı davada savcı, mütalaasını açıkladı. Sanık Ağtaş için müebbet ve 95 yıla kadar hapis cezası istendi.

Gökhan Ağtaş, bir süre dini nikahla birlikte yaşadıktan sonra kendisini terk eden 1,5 yaşındaki oğlunun annesi Sevgi Tekin'in, Mamak'taki evine, 4 Ocak 2021'de pencere camını parke taşı ile kırarak girdi. Ağtaş, daha önce de evi terk eden Tekin'i çıkan tartışmada yakınlarının gözü önünde tabancayla ateş ederek öldürdü. Olaydan sonra gözaltına alınan Ağtaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gökhan Ağtaş'ın, Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'konut dokunulmazlığının ihlali', 'haberleşmenin ihlali', 'mala zarar verme' ve 'tehdit' suçlarından ömür boyu ve 95 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.