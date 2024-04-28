Üye Girişi
Haberler

Sevcan Orhan, Kilis'te unutulmaz bir konser verdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanatçı Sevcan Orhan, Kilis Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında sahne aldı. Kilisli vatandaşlar konserden büyük keyif aldı. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Sevcan Orhan'a teşekkür etti ve çiçek ve plaket takdim etti.

Sanatçı Sevcan Orhan, Kilis Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında sahne aldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki konserde Kilisli vatandaşlar gönüllerince eğlendi.

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, konserde etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Bilecen, "Şarkılarıyla, sahnesiyle ve enerjisiyle bizlere harika bir akşam yaşatan Sevcan Orhan'a ve alanımızı doldurup taşıran değerli hemşerilerime bu unutulmaz konser için teşekkür ederim." dedi.

Bilecen, sanatçı Orhan'a çiçek ve plaket takdiminde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Kilis Belediyesi Hakan Bilecen Sevcan Orhan 23 Nisan Çocuk Kilis Sanat Etkinlik Müzik Kültür Sanat Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title