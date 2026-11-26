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SEUL, 26 Kasım (Xinhua) -- Güney Kore'nin başkenti Seul, 23-25 Kasım tarihleri arasında 2026 Seul Model Festivali'ne ev sahipliği yaptı.

35 ülkeden 50 kentin modellerini, tasarımcılarını ve güzellik uzmanlarını bir araya getiren etkinlikte farklı kültürler ve tarzlar sergilendi.

Kaynak: Xinhua