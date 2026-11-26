Seul'de 2026 Model Festivali 35 ülkeden 50 kentin modellerini ağırladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Güney Kore'nin başkenti Seul, 23-25 Kasım tarihleri arasında 2026 Seul Model Festivali'ne ev sahipliği yaptı. 35 ülkeden 50 kentin modellerini, tasarımcılarını ve güzellik uzmanlarını bir araya getiren etkinlikte farklı kültürler ve tarzlar sergilendi.
SEUL, 26 Kasım (Xinhua) -- Güney Kore'nin başkenti Seul, 23-25 Kasım tarihleri arasında 2026 Seul Model Festivali'ne ev sahipliği yaptı.
35 ülkeden 50 kentin modellerini, tasarımcılarını ve güzellik uzmanlarını bir araya getiren etkinlikte farklı kültürler ve tarzlar sergilendi.
Kaynak: Xinhua