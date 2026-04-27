Karabük'te Servis Minibüsü 3 Yaşındaki Çocuğa Çarptı: Hayatını Kaybetti

Karabük'ün Cumhuriyet Mahallesi'nde, 3 yaşındaki Aybars Pehlivanoğlu, yolun karşısına geçmeye çalışırken bir servis minibüsünün çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, küçük çocuğun cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Y.S. idaresindeki 78 S 0073 plakalı servis minibüsü, 33'üncü Caddeye geldiği sırada yola çıkan Aybars Pehlivanoğlu'na çarptı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüsün çarptığı küçük çocuğun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Pehlivanoğlu'nun cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
