Haberler

Sertavul Geçidi'nde TIR ve Kamyonlar Geçişe Kapatıldı

Sertavul Geçidi'nde TIR ve Kamyonlar Geçişe Kapatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman Valiliği, Sertavul Geçidi'nin hava koşulları sebebiyle TIR ve kamyonlara kapatıldığını açıkladı. Diğer araçların zincirsiz ve kar lastiksiz geçişine izin verilmiyor.

İÇ Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Sertavul Geçidi, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle TIR ve kamyonların geçişine kapatıldı. Diğer araçların ise zincirsiz ve kar lastiksiz geçişine izin verilmiyor.

Karaman Valiliği, Karaman- Mersin kara yolundaki Sertavul Geçidi'nin hava şartları nedeniyle TIR ve kamyonlar için ulaşıma kapatıldığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "715-06 /07 Karaman- Mut Devlet Yolu (Sertavul Geçidi) kar yağışı ve tipi nedeniyle 22 Ocak 2026 saat 14.00 itibarıyla TIR ve çekici trafiğine kapatılmıştır" denildi. Polis, geçişine izin verilmeyen araçları yakınlardaki dinlenme tesislerine yönlendiriyor. Diğer araçların ise zincirsiz ve kar lastiksiz geçişine izin vermiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu

Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın

Kuzey Kore'den böyle bir görüntü ilk kez servis edildi
Hemşire şiddeti sonucu engelli kalan Deniz Esin'in darbedilme anları kamerada

5 günlük bebeğin engelli kalmasına neden oldu! Vahşet kamerada
7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı

7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı
Ne Kamçatka ne Alaska! Bina boyu kar yağdı

Ne Kamçatka ne Alaska! Bina boyu kar yağdı
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın

Kuzey Kore'den böyle bir görüntü ilk kez servis edildi
Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor! 'Pes' dedirten detaylar

Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor! "Pes" dedirten detaylar
Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti

Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti