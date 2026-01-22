Sertavul Geçidi'nde TIR ve Kamyonlar Geçişe Kapatıldı

İÇ Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Sertavul Geçidi, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle TIR ve kamyonların geçişine kapatıldı. Diğer araçların ise zincirsiz ve kar lastiksiz geçişine izin verilmiyor.

Karaman Valiliği, Karaman- Mersin kara yolundaki Sertavul Geçidi'nin hava şartları nedeniyle TIR ve kamyonlar için ulaşıma kapatıldığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "715-06 /07 Karaman- Mut Devlet Yolu (Sertavul Geçidi) kar yağışı ve tipi nedeniyle 22 Ocak 2026 saat 14.00 itibarıyla TIR ve çekici trafiğine kapatılmıştır" denildi. Polis, geçişine izin verilmeyen araçları yakınlardaki dinlenme tesislerine yönlendiriyor. Diğer araçların ise zincirsiz ve kar lastiksiz geçişine izin vermiyor.