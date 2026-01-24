Haberler

Sertavul Geçidi'nde sis etkili oluyor

Sertavul Geçidi'nde sis etkili oluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İç Anadolu ile Akdeniz bölgelerini bağlayan Sertavul Geçidi'nde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Trafik ekipleri sürücüleri uyardı.

İç Anadolu ile Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan Sertavul Geçidi'nde sis etkisini gösteriyor.

Sabah saatlerinde başlayan sis, Karaman ile Mersin arasındaki geçitte etkili oluyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları, kış lastiği kullanmaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyarıyor.

Kaynak: AA / Ömer Tarsuslu - Güncel
'Sarı kod'la uyarılan Antalya'da tarım alanları su altında kaldı

Birkaç saatlik kabus, şehri alt üst yetmeye yetti! Zarar çok büyük
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe antrenmanında En-Nesyri sürprizi

Taraftar şaşkın! Bu fotoğraf bugün çekildi
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı

Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan'a canlı yayında o an soruldu
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi

Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karıma...
Erdoğan'ın Aydın programında dikkat çeken an

Açılışa damga vuran "harçlık" detayı
Fenerbahçe antrenmanında En-Nesyri sürprizi

Taraftar şaşkın! Bu fotoğraf bugün çekildi
Yılmaz Güney'i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı

Yılmaz Güney'i topa tutan savcı, iki sanatçıyı göklere çıkardı
İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi

İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi