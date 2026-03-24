"Sersem Kocanın Kurnaz Karısı" oyunu, 10 temsilde izleyiciyle buluşacak

'Sersem Kocanın Kurnaz Karısı' oyunu, 10 temsilde izleyiciyle buluşacak
Haldun Taner'in ünlü eseri 'Sersem Kocanın Kurnaz Karısı' adlı oyun, 27 Mart'ta DasDas'ta sanatseverlerle buluşacak. Biletler tükendi, sadece 10 temsil sahnelenecek.

Haldun Taner'in başyapıtlarından "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı" oyunu, 27 Mart'ta DasDas'ta gerçekleşecek prömiyer gösteriminde sanatseverlerle buluşacak.

DasDas'tan yapılan açıklamaya göre, sadece 10 temsil sahnelenecek oyunun prömiyerinin biletleri tükendi.

Aydın Şentürk, Ayşegül Aydın, Birol Tezcan, Burak Tamdoğan, Didem Balçın, Mert Fırat, Özge Fışkın, Özgün Aydın ve Taner Rumeli'nin rol aldığı oyun, 28 Mart'ta bir kez daha DasDas'ta sahnelenecek.

Türk tiyatrosunun geçirdiği büyük dönüşümü sahne üzerinde, oyun içinde oyun anlayışıyla ele alan eseri Kadir Çevik yönetti.

Birol Tezcan'ın dramaturg olarak yer aldığı oyunda ışık tasarımına Ersin Yaşar, dekorlara Kadir Çevik ve Ersin Yaşar, koreografiye Pınar Ataer, kostüm tasarımına ise Yelda İşlekel imza attı.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar

İlk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar
Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak

Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ecel terleri döktü! Basın açıklaması sırasında füze düştü

İsrail'de can pazarı! Herzog'un cümlesi bitmeden böyle vurdular
Nereden nereye! Dünya devinin içler acısı halini en iyi özetleyen kare

Dünya devinin içler acısı halini en iyi özetleyen kare
Çikolata kutusundan servet çıktı! Tüm birikimi 'komşuya' kaldı

Çikolata kutusundan servet çıktı! Tüm birikimi "komşuya" kaldı
Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak

Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak
Yangın 30 saat sürmüştü! ABD'nin dev gemisinin nerede oldu ortaya çıktı

30 saatlik yangın sonrası hangi ülkeye sığındığı belli oldu
Gurbetçilere kolaylık! Araç kalma süresi tek tıklamayla öğrenilecek

Bakanlıktan büyük kolaylık! Yeni sistem geldi