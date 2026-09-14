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Sermaye piyasalarına yönelik yanıltıcı sanal medya paylaşımları yapan 6 şüpheliye gözaltı kararı / Ek bilgi

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BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla sanal medya üzerinden yanıltıcı içerik üreten hesap sahipleri hakkında soruşturma başlatıldı.

BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla sanal medya üzerinden yanıltıcı içerik üreten hesap sahipleri hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 11 hesap sahibi hakkına da kimlik tespiti çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Soruşturmaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımıza yapılan başvurular nazarında, Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren veya yorum yapan; ayrıca sosyal medya üzerinden yanıltıcı içerik üreten sosyal medya hesap sahipleri hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatılmıştır. Sosyal medya hesapları üzerinden borsa işlemleri konusunda halkı yanıltıcı paylaşımlarla güven ortamını zedelediği değerlendirilen ilk etapta 6 şüpheli hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı talimatı verilmiş olup; 11 hesap sahibi hakkında da kimlik tespiti çalışması kolluk marifetiyle devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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