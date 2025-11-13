Haberler

Serkan Bayram'ın Hayatı 'Buğday Tanesi' Filminde Anlatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın yaşam hikayesini konu alan 'Buğday Tanesi' filmi, Tahran Film Şehri Festivali'nde gösterildi. Film, Bayram'ın çocukken bir buğday tarlasında geçirdiği kazadan siyasete girişine kadar olan hayat yolculuğunu ele alıyor.

Buğday tarlasında çıkan yangında vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alan "Buğday Tanesi" filminin gösterimi İran'ın başkenti Tahran'da yapıldı.

Türk milletvekili ve avukat Bayram'ın gerçek hayatından uyarlanan ve umut, kararlılık ve ayrımcılıkla mücadeleyi anlatan "Buğday Tanesi" filmi, Tahran Film Şehri Festivali kapsamında gösterildi.

Bu özel gösterimde Bayram'ın yanı sıra Ali Uci, Rıza Yezdani, Nergis Muhammedi gibi İran sanat dünyasının önde gelen sanatçıları da yer aldı.

Film, çocukken bir buğday tarlasında geçirdiği kazada iki elini kaybeden Serkan Bayram'ın çocukluğundan siyasete girişine kadar geçen hayat yolculuğunu konu alıyor.

Bayram'ın hukuk fakültesine girme çabasını ve toplumsal ve kişisel engelleri aşma mücadelesini konu alan filmin başrolünde Türk şarkıcı ve oyuncu Kutsi yer alıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
Gürcistan'da düşen uçakta son şehidimizin naaşına da ulaşıldı

Son şehidimizin naaşına da ulaşıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı

Abacı'nın film gibi hayatı! İşte gözlerden uzak büyüttüğü kızı
Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok

Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok
Sürpriz sandı ama... Paspası kaldıran motokurye, büyük pişmanlık yaşadı

Sürpriz sandı ama... Paspası kaldıran motokurye büyük pişmanlık yaşadı
Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken miras iddiası ortalığı karıştırdı

Fatih Ürek canıyla mücadele ederken aile içinde kriz iddiası
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı

Abacı'nın film gibi hayatı! İşte gözlerden uzak büyüttüğü kızı
ABD'de hükümet 43 gün sonra açıldı! Trump imzayı attı

ABD tarihinin en büyük krizi bitti! Trump imzayı attı
Acun Ilıcalı galada sürprizi açıkladı! İsmi gizli tutuluyor: Survivor'a efsane bir yıldız daha

Galada sürprizi açıkladı! Survivor'a efsane bir yıldız daha
Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş

Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş
Tarihi mağaradan gelen esrarengiz sesler tedirgin ediyor

Tarihi mağaradan esrarengiz sesler! Kimse yanından geçmek istemiyor
Mustafa Şentop: Üniversiteyi bitirmiş olmak, evlenme yaşını yukarıya taşıyor

Nüfus artış hızındaki düşüşü, çok konuşulacak bir nedene bağladı
Neymar Brezilya'yı karıştırdı

Ne yaptın sen Neymar? Tek hareketiyle koca ülkeyi karıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için Erdoğan müjdeyi verdi
Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum

Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.