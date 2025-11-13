Serkan Bayram'ın Hayatı 'Buğday Tanesi' Filminde Anlatıldı

Buğday tarlasında çıkan yangında vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alan "Buğday Tanesi" filminin gösterimi İran'ın başkenti Tahran'da yapıldı.

Türk milletvekili ve avukat Bayram'ın gerçek hayatından uyarlanan ve umut, kararlılık ve ayrımcılıkla mücadeleyi anlatan "Buğday Tanesi" filmi, Tahran Film Şehri Festivali kapsamında gösterildi.

Bu özel gösterimde Bayram'ın yanı sıra Ali Uci, Rıza Yezdani, Nergis Muhammedi gibi İran sanat dünyasının önde gelen sanatçıları da yer aldı.

Film, çocukken bir buğday tarlasında geçirdiği kazada iki elini kaybeden Serkan Bayram'ın çocukluğundan siyasete girişine kadar geçen hayat yolculuğunu konu alıyor.

Bayram'ın hukuk fakültesine girme çabasını ve toplumsal ve kişisel engelleri aşma mücadelesini konu alan filmin başrolünde Türk şarkıcı ve oyuncu Kutsi yer alıyor.