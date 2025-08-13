Serinlemek İçin Girdiği Derede Boğuldu

Serinlemek İçin Girdiği Derede Boğuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Mutki ilçesinde serinlemek amacıyla girdiği derede balçığa saplanan 24 yaşındaki Yunus Özkan, boğularak hayatını kaybetti. Olay sonrası başlatılan soruşturma sürüyor.

BİTLİS'in Mutki ilçesinde serinlemek için girdiği derede balçığa saplanan Yunus Özkan (24) boğuldu.

Olay bugün Mutki ilçesine bağlı Meydan ve Yazıcık köyleri arasında bulunan derede meydana geldi. Arkadaşları ile birlikte serinlemek için dereye giren Yunus Özkan, bir süre sonra suda kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye JAK ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Dereye dalış yapan dalgıçlar kısa sürede Özkan'ın cansız bedenini 2,5 metrelik derinlikte balçığa saplanmış halde buldu. Yunus Özkan'ın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ünlü oyuncuya şok! Kendisini tanımayan polisler arabasını durdurup üstünü aradı

Ünlü oyuncuyu tanımayan polisler arabasını durdurup üstünü aradı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin nüfusu belli oldu

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! İşte yılın ilk 6 ayında yaşanan artış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.