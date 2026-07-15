Yol kenarında başlayan yangın söndürüldü

ANTALYA'nın Serik ilçesinde yol kenarında çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yanköy Mahallesi'nde yol kenarında saat 13.00 sıralarında yangın başladı. Dumanı fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, çevredeki evlere ve tarım alanlarına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Haber- kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı