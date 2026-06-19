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SERİK'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU

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Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

1) SERİK'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU

ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu satışı yaptığı iddasıyla 15 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden 9'u Antalya İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince geçen salı düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı. 6 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu tespit edildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan 9 şüpheli Serik Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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