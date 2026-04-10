Antalya'da son kullanma tarihi geçmiş ve bozuk et satan kasap mühürlendi

Antalya'da son kullanma tarihi geçmiş ve bozuk et satan kasap mühürlendi
Antalya'nın Serik ilçesinde, son kullanma tarihi geçmiş ve bozuk et sattığı tespit edilen bir kasap dükkanı, yapılan denetimler sonucu mühürlendi. Zabıta ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik denetimler yapmaya devam ediyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş ve bozuk et sattığı tespit edilen kasap mühürlendi.

Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, gelen şikayet üzerine Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kasap dükkanını denetleyen ekipler, denetimlerde satışa sunulan etlerin bozuk olduğunu ve son kullanma tarihinin geçtiğini belirlendi.

Tutulan tutanakların ardından işletme mühürlenirken, bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş etler toplanarak imhaya gönderildi.

Kaynak: AA / Servet Tümer
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Altında fırtına öncesi sessizlik! Gözler açıklanacak veriye çevrildi

Altında fırtına öncesi sessizlik! Gözler açıklanacak veride
Guardiola’nın kızının elindeki telefon olay oldu

Guardiola’nın kızının elindeki telefon olay oldu
Şehirde bayram havası var! Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor

Dün gece uyumadılar! Haberi alan sokağa koştu
Hasan Can Kaya’dan nişanlısına 100 bin dolarlık jest iddiası

Aşkı için servet harcadı! Fiyatı duyan şaştı
Altında fırtına öncesi sessizlik! Gözler açıklanacak veriye çevrildi

Altında fırtına öncesi sessizlik! Gözler açıklanacak veride
Inter ve Galatasaray arasında Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı

Devlerin Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı

Onu daha önce böyle görmediniz! Lucescu'ya veda eden Sumudica hüngür hüngür ağladı

Lucescu'nun cenaze töreninde hüngür hüngür ağladı