Antalya'da Sobadan Çıkan Yangın Evde Hasara Yol Açtı
Antalya'nın Serik ilçesinde soba nedeniyle çıkan yangında evin oturma odası zarar gördü. Yangını söndürmeye çalışan ev sahibi yaralandı.
ANTALYA'nın Serik ilçesinde soba nedeniyle çıkan yangında evin oturma odası kullanılamaz hale geldi. Alevleri itfaiye söndürdü.
Karadayı Mahallesi'nde 3 katlı evin birinci katında sobadan kaynaklı yangın çıktı. Alevlerin odayı sardığı yangında evde oturan Halil Yöntem, yangını söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangını söndürmeye çalışan Halil Yöntemin, parmağından hafif yaralandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel