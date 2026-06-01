Haberler

Serik'te trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde bir otomobilin hatalı şerit değiştirmesi sonucu iki motosiklet devrildi; 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ve 2 motosikletin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sarıabalı Mahallesi'nde R.T'nin idaresindeki motosiklet, hatalı bir şekilde şerit deştirdiği iddia edilen otomobile çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yapması sonucu devrildi.

Bu sırada arkadan gelen Ö.K.Y. (15) yönetimindeki motosiklet de diğer motosiklete çarpmamak için yoldan çıkarak devrildi.

Kazada sürücüler ile motosiklette yolcu olarak bulunan O.Y. yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde otomobilin şerit değiştirmesi ve motosikletlerin devrilerek savrulması yer aldı.

Kaynak: AA / Servet Tümer
Buca Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kuveyt genelinde sirenler çalıyor! Füze ve İHA'lara müdahale ediliyor

Ülkede sirenler çalıyor! Füze ve İHA'lara karşı harekete geçildi
İstanbul'da Rus turiste ısrarlı takip kullanıcıları ikiye böldü

İstanbul'da Rus turiste ısrarlı takip! Kullanıcılar ikiye bölündü
Hakkari'de koca engerek yılanı görüntülendi

Şehirde tedirginlik yarattı! Türkiye'nin en zehirli türlerinden biri
Galatasaray Uğurcan için kararını verdi! İmzalar atılıyor

Galatasaray'dan Uğurcan için karar! İmzalar atılıyor

İran'da 'terör eylemi' ile suçlanan 2 kişi idam edildi

Komşuda kalemler art arda kırıldı! Gözlerinin yaşına bakmadılar
Karaman'da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Karaman'da yalnız yaşayan yaşlı adamın cansız bedenini ev sahibi buldu
İşte Osimhen'i isteyen takım! Çuvalla parayı verip alacaklar

Korkulan oldu! Tarihe geçerek gidiyor