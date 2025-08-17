Serik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Serik'te D-400 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı ancak hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Yeni Mahalle D-400 kara yolunda seyreden Abdullah T. idaresindeki 07 BKC 654 plakalı motosiklet ile A.Ç'nin kullandığı 06 BT 6432 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.
Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel