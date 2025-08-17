Serik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Serik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serik'te D-400 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı ancak hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Serik'te otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Yeni Mahalle D-400 kara yolunda seyreden Abdullah T. idaresindeki 07 BKC 654 plakalı motosiklet ile A.Ç'nin kullandığı 06 BT 6432 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
24 yaşında çete lideri! 'Haftalık 90 bin TL kazanç' vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü

24 yaşında çete lideri! Vatandaşları böyle tuzağa düşürdüler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan avukat Cem Duman gizemli kazayla gündemde

Gözaltına alınan avukat Cem Duman esrarengiz kazayla gündemde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.