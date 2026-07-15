Antalya'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki bir motosiklet, kimliği belirsiz iki şüpheli tarafından çalındı. Hırsızlık anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, jandarma ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Antalya'nın Serik ilçesinde motosiklet hırsızlığı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kayaburnu Mahallesi'nde kimliği henüz bilinmeyen 2 şüpheli, park halindeki motosikleti alarak kaçtı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerden birinin çevreyi kontrol ederken diğerinin park halindeki motosikleti eliyle itmesi ve bölgeden uzaklaşmaları yer alıyor.
Jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Servet Tümer