Serik'te Kuyuya Düşen 7 Köpek Yavrusunu İtfaiye Kurtardı

Antalya'nın Serik ilçesinde kuyuya düşen 7 köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Karadayı Mahallesi'ndeki yaklaşık 25 metre derinliğindeki kuyudan gelen köpek seslerini duyan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye gelen ve halatlarla özel düzenek kurarak kuyuya inen ekipler, içeride 7 köpek yavrusuyla karşılaştı. Ekipler, yavru köpekleri bir çuval içerisine koyarak bağladıkları iple kuyudan çıkarttı. Aç ve susuz kaldıkları görülen köpekler, Serik Belediyesi hayvan barınağı görevlilerine teslim edildi.

Veteriner kontrolünün ardından barınakta koruma altına alınan köpeklerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Köpeklerin kurtarılma anı kameraya yansıdı. Görüntülerde itfaiye erinin iple kuyuya inmesi ve köpeklerin çuval içerisinde çıkarıldığı anlar yer aldı.