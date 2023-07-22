Serik'te kamyon sürücüsü tomruk düşmesi sonucu hayatını kaybetti
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Serik'te bir nakliyeci olan Kerim Şahin, depoya götürdüğü kamyonundan tomruk düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemede Şahin'in yaşamını yitirdiği belirlendi ve cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Serik'te depoya götürdüğü kamyonundan üzerine tomruk düşen sürücü yaşamını yitirdi.
Gebiz Mahallesi Orman İşletme Şefliğinin deposuna ormanda kesilen ağaçların tomruklarını taşıyan nakliyeci Kerim Şahin (41), kamyonundaki yükü boşaltmak için halatları çözdüğü sırada üzerine tomruk düştü.
Depodaki çalışanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Şahin'in yaşamını yitirdiğini belirlendi.
Cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.