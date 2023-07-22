Serik'te kamyon sürücüsü tomruk düşmesi sonucu hayatını kaybetti

Serik'te bir nakliyeci olan Kerim Şahin, depoya götürdüğü kamyonundan tomruk düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemede Şahin'in yaşamını yitirdiği belirlendi ve cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.