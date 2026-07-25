Serik'te fırtına ve sağanakta seralar zarar gördü

ANTALYA'nın Serik ilçesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak, büyük hasara yol açtı. Çok sayıda sera zarar gördü, ağaçlar kökünden söküldü.

Serik'te akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak, iki saat boyunca etkisini sürdürdü. Rüzgarın şiddetini artırmasıyla Pınarcık Mahallesi'nde bazı noktalarda hortum oluştu. Kısa süreli ancak etkili olan hortum, geçtiği bölgelerde hasara neden oldu.

Bölgede geçimini tarımla sağlayan üreticiler de fırtınadan olumsuz etkilendi. Hortumun etkili olduğu alanlarda bazı seraların plastik örtüleri yırtıldı, bazılarının demir konstrüksiyonları zarar gördü. Çiftçi Mehmet Kunduz'un 35 yıllık ceviz ağacı hortum nedeniyle devrildi. Üreticiler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte seralarındaki hasarı tespit etmek için çalışma başlattı.

Sera sahibi Hasan Ali Başaran, "Akşam fırtına ve yağmurdan dolayı seramız bu hale geldi. Yaklaşık 20 gün önce dolmalık biber ekmiştik. Allah'tan geldi, yapacak bir şey yok. Hasarımız büyük. Çok şiddetli yağış vardı. Evden çıkamadık. Köyde çok sayıda sera hasar gördü. Onların seraları boştu ama benim seram ekiliydi" dedi.

'HORTUM GELDİ, NEYE UĞRADIĞIMIZI ŞAŞIRDIK'

Sera sahibi Hasan Ali Aşık ise "Gece saat 12.00 sıralarında hortum geldi. Neye uğradığımızı şaşırdık. Böyle bir şey görmedik. Seralarımız zarar gördü. Koca bir çınar ağacı garajın üzerine göçtü. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Eski muhtar ve çiftçi Mazhar Çelik, "Gece saat 12.00- 01.00 sıralarında böyle bir afetle karşılaştık. Allah daha büyüğünü göstermesin. Mahallede zarar gören sera 40-50 dönüm vardır. Benim duyduğum 10-15 kişide zarar var" diye konuştu.

Çiftçi Ali Şahin de "Gece 12.00 sıralarında önce yağmur başladı, sonra dolu yağar gibi oldu. Ardından fırtına çıktı. Seralar geçen sene yapılmıştı. 11-12 dönüm kadar seram vardı, zarar gördü. Zarar ne kadar bilmiyorum ama bu malzemeler kullanılmaz. Demir fiyatı belli, işçilik ne yazacak bilmiyorum" dedi.

AĞAÇLAR SÖKÜLÜP DEVRİLDİ

Pınarcık Mahalle Mezarlığı da fırtınadan nasibini aldı. Şiddetli rüzgar nedeniyle mezarlık içerisinde bulunan çok sayıda ağaç devrildi. Seralarda oluşan zararın net boyutunun, yapılacak incelemelerin ardından belirleneceği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı