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Serik'te biri 20 yıl 2 ay, diğeri 15 yıl 2 ay hapis cezası olan 2 hükümlü yakalandı

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Serik'te biri 20 yıl 2 ay, diğeri 15 yıl 2 ay hapis cezası olan 2 hükümlü yakalandı
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Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma operasyonunda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık bir yıldır aranan 2 hükümlü yakalandı. Hükümlülerden birinin 20 yıl 2 ay, diğerinin 15 yıl 2 ay cezası bulunuyordu; ikisi de adli makamlara teslim edildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan yaklaşık bir yıldır aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin operasyonunda, "tasarlayarak yakın akrabayı öldürme", "hükümlü ve tutuklunun kaçması", "yasadışı kenevir ekimi" ile "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlarından aranan ve hakkında 20 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi ile 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 hükümlü, adli makamlara teslim edildi.

Kaynak: AA
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