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Serik'te evinin banyosunda düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

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Serik'in Çandır Mahallesi'nde 74 yaşındaki Azime Nacak, evinin banyosunda dengesini kaybederek düştü. 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hastanede hayatını kaybetti. Jandarma soruşturma başlattı.

Serik'te evinin banyosunda düşen 74 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Çandır Mahallesi'nde yaşayan 74 yaşındaki Azime Nacak, evinin banyosunda dengesini kaybederek düştü.

Yakınları tarafından bilgi verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nacak, hastanede hayatını kaybetti.

Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Servet Tümer
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