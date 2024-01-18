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Serik Belediyesi Üniversite Öğrencilerine Destek Projesini Sürdürüyor

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Serik Belediyesi, ilçede öğrenim gören üniversite öğrencilerinin memleketlerine gidip gelmelerine destek olmak için başlattığı projeyi sürdürüyor. İlçede 2022'de başlatılan projeden yararlanan bazı üniversite öğrencileri, İlçe Belediye Başkanı Enver Aputkan'ı ziyaret ederek, teşekkür etti. Aputkan, projeyi bu sene de devam ettirerek öğrencileri ailelerine kavuşturmaya devam edeceklerini ifade etti.

Serik Belediyesi, ilçede öğrenim gören üniversite öğrencilerinin memleketlerine gidip gelmelerine destek olmak için başlattığı projeyi sürdürüyor.

İlçede 2022'de başlatılan projeden yararlanan bazı üniversite öğrencileri, İlçe Belediye Başkanı Enver Aputkan'ı ziyaret ederek, teşekkür etti.

Aputkan, yaptığı açıklamada, projeyi bu sene de devam ettirerek öğrencileri ailelerine kavuşturmaya devam edeceklerini ifade etti.

Öğrencilik yıllarındaki zor şartları iyi bildiğini dile getiren Aputkan, "Hepimiz öğrencilik yıllarını yaşadık, kolay değildir. Belediye başkanı hem de eğitimci olarak yaptığım bütün kamu görevlerinde, öğrencilerimize, eğitime, okullarımıza, öğretmenlerimize elimizden gelen tüm desteği verdik." diye konuştu.

Aputkan, Serik'te eğitim gören üniversite öğrencilerinin ailelerini ziyaretlerine yönelik yılda bir defa verdikleri desteğin iki yıldır sürdüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

Enver Aputkan Belediye Yaşam Güncel Haberler

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