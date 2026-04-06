Serik Belediye binasına av tüfeğiyle ateş açan şüpheli gözaltına alındı

Serik Belediyesi, hizmet binasına av tüfeği ile gerçekleştirilen saldırının münferit bir olay olduğunu ve can kaybı ile yaralanma yaşanmadığını açıkladı. Saldırganın psikolojik sorunları olduğu belirlenirken, güvenlik güçleri tarafından yakalandığı bildirildi.

Serik Belediyesi'nden hizmet binasına av tüfekli saldırıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Bugün sabaha karşı saat 05.30 sularında Serik Belediyesi Hizmet Binamıza yönelik, münferit nitelikte bir olay meydana gelmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamış, yalnızca sınırlı düzeyde maddi hasar oluşmuştur. Söz konusu eylemi gerçekleştiren şahsın psikolojik sorunlarının bulunduğu, olayın ardından ilçede başka bir iş yerine de benzer bir girişimde bulunduğu anlaşılmış; güvenlik güçlerimizin hızlı müdahalesiyle kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kamu düzenini etkileyecek herhangi bir durum bulunmamakta olup, süreç emniyet birimlerince takip edilmektedir" denildi.

