Haberler

Sitenin istinat duvarı çöktü; 32 kişi tahliye edildi

Sitenin istinat duvarı çöktü; 32 kişi tahliye edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu 1 otomobil enkaz altında kalırken, 3 binada yaşayan toplam 32 kişi güvenli bir şekilde tahliye edildi. AFAD ekipleri bölgedeki çalışmalara devam ediyor.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu 1 otomobil enkaz altında kaldı. İstinat duvarının çöktüğü sitedeki 3 binada bulunan toplam 32 kişi, evlerinden tahliye edildi.

Olay, sabah saatlerinde, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Cihat Sokak'ta meydana geldi. Site içerisindeki istinat duvarı çöktü. Çöken duvar, 4 katlı binada ve 1 otomobilde hasara yol açtı. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, sitedeki 3 binada bulunan 32 kişiyi, evlerinden güvenli şekilde tahliye etti. AFAD'ın bölgedeki çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yok böyle kavga! TikTok fenomenleri Dubai'yi birbirine kattı

TikTok fenomenleri tatile gittikleri Dubai'yi birbirine kattı
Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi

Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi
Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler açıklanacak o veriye çevrildi

Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler saat 16.30'a çevrildi
Konut kredisinde bankalar arası rekabet kızıştı! İşte 4 milyon TL'nin geri ödemesi

Konut kredisinde rekabet kızıştı! İşte 4 milyon TL'nin geri ödemesi
Yok böyle kavga! TikTok fenomenleri Dubai'yi birbirine kattı

TikTok fenomenleri tatile gittikleri Dubai'yi birbirine kattı
Yıllar sonra ortaya çıktı! Sahte cesetle gazetecileri kandırmışlar

Yıllar sonra ortaya çıktı! Sahte cesetle gazetecileri kandırmışlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '100 bayanla grup toplantımıza geliyorsun' çağrısı karşılık buldu

Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu