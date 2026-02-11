Sitenin istinat duvarı çöktü; 32 kişi tahliye edildi
SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu 1 otomobil enkaz altında kalırken, 3 binada yaşayan toplam 32 kişi güvenli bir şekilde tahliye edildi. AFAD ekipleri bölgedeki çalışmalara devam ediyor.
SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu 1 otomobil enkaz altında kaldı. İstinat duvarının çöktüğü sitedeki 3 binada bulunan toplam 32 kişi, evlerinden tahliye edildi.
Olay, sabah saatlerinde, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Cihat Sokak'ta meydana geldi. Site içerisindeki istinat duvarı çöktü. Çöken duvar, 4 katlı binada ve 1 otomobilde hasara yol açtı. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, sitedeki 3 binada bulunan 32 kişiyi, evlerinden güvenli şekilde tahliye etti. AFAD'ın bölgedeki çalışması sürüyor.