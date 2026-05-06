Ysk Başkanlığı'na Serdar Mutta Seçildi

Yüksek Seçim Kurulu'nda Ahmet Yener'in görev süresinin dolmasının ardından Serdar Mutta, yeni başkan olarak atandı. 2023'te YSK üyeliğine seçilen Mutta, çeşitli hakimlik ve adalet kurumlarında görev aldı.

(ANKARA) - Başkan Ahmet Yener'in görev süresinin dolmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığına, Serdar Mutta seçildi.

YSK'da görev süresi dolan Başkan Ahmet Yener ile 6 üyesinin yerine yeni üyelerin belirlenmesinin ardından YSK'da seçim yapıldı.

Seçim sonucunda, 16 Ocak 2020'den bu yana Başkanlık görevini yürüten Ahmet Yener'in yerine, üye Serdar Mutta, YSK'nın yeni başkanı oldu.

Serdar Mutta kimdir?

Serdar Mutta, 1 Ocak 1974'te, Hatay Kırıkhan'da doğdu. Kırıkhan Lisesi'ni bitiren, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1995 yılında mezun olan Mutta, Beyoğlu/İstanbul hakim adayı olarak mesleğe başladı.

Mutta, sırasıyla Hüyük, Uzundere, Türkoğlu Hakimlikleri ile Adalet Müfettişliği, Adalet Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı, İcra ve İflas Hizmetleri Daire Başkanlığı, HSYK Genel Sekreter Yardımcılığı ve Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirliği görevlerinde bulundu.

16 Temmuz 2018'de Yargıtay üyeliğine seçilen Mutta, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi üyesi olarak görev yaptı.

2023'te YSK üyeliğine seçilmişti

Mutta, Yargıtay kontenjanından, 26 Ocak 2023'te YSK üyeliğine seçilmişti. Yüksek Seçim Kurulu'nun Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun gereği, üyelerin görev süresi 6 yıl.

Serdar Mutta, 7 Mart 2001 tarihinde İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalında "İdarenin Denetlenmesi ve Ombudsman Sistemi" isimli tez çalışmasıyla Yüksek Lisans, 5 Haziran 2021 tarihinde Yakın Doğu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kamu Hukuk Ana Bilim Dalında "Ceza Muhakemesi Hukukunda Adli Kontrol" isimli tez çalışmasıyla da Doktora çalışmasını tamamladı.

İngilizce bilen Mutta, evli ve dört çocuk babası.

Kaynak: ANKA
