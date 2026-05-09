Sanatçı Serdar Leblebici'nin "Seriler Arası Yolculuk" sergisi CerModern'de açıldı

Serdar Leblebici'nin yaklaşık 10 yıllık üretim sürecinden seçilen eserlerinin yer aldığı 'Seriler Arası Yolculuk' sergisi, CerModern'de sanatseverlerle buluştu. Sergide modern ve klasik sanatın izleriyle birlikte sanatçının peyzaj, nilüfer, portre, mitoloji ve heykel serileri yer alıyor. Sergi 21 Haziran'a kadar açık kalacak.

Sanatçı Serdar Leblebici'nin "Seriler Arası Yolculuk" başlıklı sergisi sanatseverlerle buluştu.

CerModern'de açılan sergide sanatçının yaklaşık 10 yıllık üretim sürecinden seçilen eserlerden oluşan çalışmalar yer alıyor.

Leblebici'nin peyzaj, nilüfer, portre, mitoloji ve heykel serilerinden çalışmalarının yer aldığı sergide, modern ve klasik sanatın izleri de dikkati çekiyor.

Sanatçı, sanat tarihinde daha önce resmedilmiş imgeleri kendi yorumuyla yeniden ele alırken, görsel kurgu, renk kullanımı ve anlatım biçimlerinde farklı arayışlara da yöneliyor.

Sergi, 21 Haziran'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu
