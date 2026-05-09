Sanatçı Serdar Leblebici'nin "Seriler Arası Yolculuk" sergisi CerModern'de açıldı
Serdar Leblebici'nin yaklaşık 10 yıllık üretim sürecinden seçilen eserlerinin yer aldığı 'Seriler Arası Yolculuk' sergisi, CerModern'de sanatseverlerle buluştu. Sergide modern ve klasik sanatın izleriyle birlikte sanatçının peyzaj, nilüfer, portre, mitoloji ve heykel serileri yer alıyor. Sergi 21 Haziran'a kadar açık kalacak.
Sanatçı, sanat tarihinde daha önce resmedilmiş imgeleri kendi yorumuyla yeniden ele alırken, görsel kurgu, renk kullanımı ve anlatım biçimlerinde farklı arayışlara da yöneliyor.
