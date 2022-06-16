Şentop: "Göç meselesi, bütün dünyanın meselesi"
AA - Hüseyin Bardakcı - Güncel
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un kürsüye çıkışı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından hazırlanan "Ege Denizi'ndeki Geri İtmeler ve Boğulan İnsan...
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un kürsüye çıkışı
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından hazırlanan " Ege Denizi'ndeki Geri İtmeler ve Boğulan İnsan Hakları Özel Raporu"nun kamuoyuna duyurulması programında konuştu. (1)
AA / Hüseyin Bardakcı - Güncel