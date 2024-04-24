Şenoba'da meydana gelen toprak kayması sonucu ev hasar gördü
Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde meydana gelen toprak kaymasından bir ev etkilendi. Süleyman Yarar Camisi lojmanının bir kısmı toprak altında kaldı ve evde hasar oluştu. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde meydana gelen toprak kaymasından bir ev etkilendi.
İlçeye bağlı Şenoba beldesinde meydana gelen heyelan sonucu Süleyman Yarar Camisi lojmanının bir kısmı toprak altında kaldı.
Bunun sonucunda evde hasar oluştu.
Bu arada, heyelan anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.