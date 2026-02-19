Senegal'de ilk teravih namazı kılındı
Senegal'in Dakar şehrinde, ramazan ayının ilk teravih namazı için camiler doldu. Massalikoul Jinaan Camisi'nde yaklaşık 30 bin kişi namaz kıldı ve ramazan boyunca her gün ücretsiz iftar verileceği bildirildi.
Senegal'in başkenti Dakar'da ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.
Senegal'de Müslümanlar, ramazanın ilk teravih namazı için camileri doldurdu.
Dakar'da bulunan ve Batı Afrika'nın en büyük camilerinden biri kabul edilen Massalikoul Jinaan Camisi'nde Müslümanlar ilk teravih namazını eda etti.
Yaklaşık 30 bin kişi kapasiteli Massalikoul Jinaan'da, ramazan boyunca her gün ücretsiz iftar verilecek.
Kaynak: AA " / " + Fatma Esma Arslan Özdel -