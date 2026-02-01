Haberler

Senegal'de "motor taksiler" piste çıktı

Senegal'in Sindia ilçesindeki Circuit de Dakar Baobabs pistinde, 'Jakarta' olarak bilinen motor taksilerle büyük bir yarış düzenlendi. Genç yarışmacıların katıldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Senegal'de "Jakarta" ismiyle de bilinen "motor taksiler" ralli pistinde yarıştı.

Başkent Dakar'a 60 kilometre mesafedeki Sindia ilçesinde yer alan "Circuit de Dakar Baobabs" ralli pistinde büyük kısmı "motor taksi" olarak kullanılan küçük hacimli motosikletler için yarış düzenlendi.

Yarışmacılar, Batı Afrika'nın uluslararası normları karşılayan ilk kalıcı yarış pisti Circuit de Dakar Baobabs'ın 2 kilometrelik parkurunda birincilik için ter döktü.

Program, yarışmacılara pist kurallarına ilişkin verilen eğitimle başladı.

Yaş ortalaması 18 ila 30 arasında değişen yarışmacılar arasında zaman zaman kazalar yaşandı.

Yoğun bir kalabalık tarafından takip edilen yarışta, motosikletlilerin baobab ağaçlarıyla çevrili pistteki manevraları renkli görüntüler oluşturdu.

Avusturya üretimi KTM marka motosikletler, Batı Afrika'da ilk kez 1980'li yıllarda kitleler halinde görülmeye başlandı.

Benin'de "Zemidjan", Togo'da "Oleya" ya da Nijer'de "Kabou kabou" ismiyle motor taksi olarak kullanılan bu araçlar, Senegal'e Endonezya'dan ithal edildiği için "Jakarta" adıyla popülerlik kazandı.

Çok büyük bir kısmı taksi olarak kullanılan bu motosikletler, Senegal'in toplu taşımanın gelişmediği neredeyse her kentinde tercih ediliyor.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Güncel
