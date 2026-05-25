Haberler

Senegal'de Başbakan Sonko'nun görevden alınması sonrası Meclis Başkanı Ndiaye istifa etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Senegal'de Başbakan Ousmane Sonko'nun görevden alınmasının ardından Meclis Başkanı El Malick Ndiaye istifa etti. Ndiaye'nin, Sonko'nun meclis başkanı seçilebilmesi için istifa ettiği tahmin ediliyor. Meclis, 26 Mayıs'ta yeni başkanını seçmek için toplanacak.

Senegal'de Başbakan Ousmane Sonko'nun görevden alınmasından sonra Meclis Başkanı El Malick Ndiaye istifa ettiğini duyurdu.

Ndiaye, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sorumluluk ve devlet bilinciyle aldığı karar doğrultusunda meclis başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Olağanüstü toplanan Meclis Bürosu, Ndiaye'nin istifasını kabul ederken, görevden alınan Sonko'nun milletvekilliğine iade talebini de onayladı.

Ndiaye'nin istifa kararı sonrası meclisin 26 Mayıs'ta yeni meclis başkanını seçmek için toplanacağı da duyuruldu.

Ndiaye'nin istifası, Başbakan Sonko'nun görevden alınmasından 48 saat sonra gerçekleşti.

Faye-Sonko ittifakının sonu

Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, 22 Mayıs'ta, Sonko'yu başbakanlık görevinden almıştı.

İktidardaki Afrika Yurtseverleri Senegal İçin Çalışma, Etik ve Kardeşlik Partisi'nden (PASTEF) çıkan ve yakın arkadaş olan Faye ve Sonko arasında bir süredir soğuk rüzgarlar esiyordu.

Sonko, muhalif bir lider olduğu dönemde, dönemin Turizm Bakanı Mame Mbaye Niang'a iftira suçundan hüküm giydiği için seçilme hakkını kaybetmiş ve yerine en yakın arkadaşı Faye'yi aday göstermişti.

Sonko'nun destekçileri, kamuoyu tarafından pek tanınmayan, arka planda bir isim olan Faye'nin etrafında birleşerek onu Mart 2024'te düzenlenen seçimlerde cumhurbaşkanlığı koltuğuna taşımıştı.

Faye de Sonko'yu başbakan olarak atamış ancak iki yakın dostun arasında geçen sene ayyuka çıkan fikir ayrılıkları giderek derinleşmeye devam etmişti.

Sonko yeni meclis başkanı olabilir

Sonko'ya yakınlığıyla bilinen Ndiaye'nin, Sonko'nun meclis başkanı seçilebilmesi için görevinden istifa ettiği tahmin ediliyor.

Bu senaryoya göre, mecliste 165 sandalyenin 130'unu elinde bulunduran Sonko liderliğindeki PASTEF'in Sonko'yu 26 Mayıs'taki oturumda meclis başkanı seçeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Senegal'in protokol sıralamasında meclis başkanlığı, cumhurbaşkanlığından sonra devletin ikinci en yüksek makamı olarak yer alıyor.

Bu durum, başbakanlık koltuğunu yeni kaybeden Sonko için söz konusu makamı son derece stratejik kılıyor.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı

Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'ın hedefindeki 5 yıldız ortaya çıktı

Transferini istediği 5 isim ortaya çıktı! Süper Lig'i kasıp kavururlar
Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e ziyaret: 45 gün içinde olağanüstü kurultay toplanmalı

Önce Özgür Özel ile görüştü, sonra çağrı yaptı
Çorum FK'nın Süper Lig sevincini yarıda bırakan ölüm haberi

Çorum FK'nın Süper Lig sevincini yarıda bırakan ölüm haberi
Benzin istasyonunda twerk faciası: Aracın üstünden yere çakıldı

Benzin istasyonunda akılalmaz anlar! Herkes izlerken yere çakıldı
AK Partili Tayyar: Özel anlaşmaya yakındı, İmamoğlu mesaj gönderdi

"Özgür Özel anlaşmaya yakındı, bir isim mesaj gönderdi"
İddia: Kılıçdaroğlu yakın zamanda kurultay düşünmüyor, CHP'yi seçime kendisi götürecek

CHP'yi ne zaman kurultaya götürecek? Niyeti çok farklıymış
Okan Buruk Acun Ilıcalı'yı tebrik etti, Galatasaray taraftarı çıldırdı

Galatasaraylıları çıldırttı