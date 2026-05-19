Senegal'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Senegal’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Dakar Maarif Koleji öğrencileri ve Büyükelçi Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu ev sahipliğinde kutlandı; programda saygı duruşu, film gösterimi ve hediye çekilişi yapıldı.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği'nde Büyükelçi Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu ev sahipliğinde düzenlenen kutlamaya, Dakar Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) Türkçe öğrenen gençler, Dakar Maarif Koleji öğrencileri, Türkiye mezunu Senegalliler ve Türk kurumların temsilcileri katıldı.

Program, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler anısına yapılan 1 dakikalık saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı'yla başladı.

Büyükelçi Karaoğlu'nun konuşmasıyla devam eden programda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın tarihine ilişkin film gösterimi yapıldı.

Dakar Maarif Koleji öğrencileri ve Dakar YEE kursiyerleri, programda Türkiye mezunu Senegallilerle bir araya gelerek, onların Türkiye'deki deneyimlerini dinleme fırsatı buldu.

Program sonunda düzenlenen çekilişle öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel
