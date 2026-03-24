ABD'li Demokrat Senatör Van Hollen, Trump'ın İran ile görüşmeler konusunda "yalan söylediğini" savundu

ABD'li Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Başkan Trump'ın İranlı yetkililerle görüşmeler yapıldığı yönündeki iddialarının yalan olduğunu belirtti. Van Hollen, Trump'ın açıklamalarının uluslararası hukuka aykırı olabileceğini savundu.

ABD'li Demokrat Senatör Chris Van Hollen, ABD Başkanı Donald Trump'ın İranlı yetkililerle görüşmeler yapıldığı yönündeki açıklamalarının "yalan" olduğunu öne sürdü.

Van Hollen, CNN'e yaptığı açıklamada, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Trump'ın, İran'ın ABD ile görüştüğü ve taleplerini kabul etmeye hazır olduğu yönündeki ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını savunan Van Hollen, "Onun yalan söylediğini biliyoruz." ifadesini kullandı.

Van Hollen, Trump'ın İran'ın enerji altyapısını hedef alma tehdidine de değinerek, söz konusu adımın "uluslararası hukuka aykırı" olabileceğini söyledi.

Bu durumun "potansiyel savaş suçu" teşkil edebileceği değerlendirmesi yapan Van Hollen, "savaş suçu işleyenleri sorumlu tutacak sistemlere" ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Dün, Trump, İran ile "çok iyi" ve "verimli" görüşmeler yapıldığını belirterek, İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırılara 5 gün ara verileceğini duyurmuştu.

Trump, "ABD ve İran'ın, Orta Doğu'daki düşmanlıklarımızın tam ve kesin bir şekilde çözümü konusunda son 2 günde çok iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Bu derinlemesine, detaylı ve yapıcı görüşmelerin tonuna ve havasına dayanarak, devam eden toplantı ve görüşmelerin başarısına bağlı olarak, Savaş Bakanlığına İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 günlük bir süre için erteleme talimatı verdim." ifadelerini kullanmıştı.

İranlı yetkililerle görüşüldüğünü söyleyen Trump, söz konusu kişilerin kimliğini açıklamamıştı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise Trump'ın müzakere yapıldığına ilişkin açıklamasını reddetmişti.

Kaynak: AA / Şilan Turp
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar

İlk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı! Hepsini tek tek vurdular

Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı! Hepsini tek tek vurdular
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Çatışmaları sona erdirmenin zamanı geldi

Dünyanın beklediği çağrıyı yaptı
Aleyna Kalaycıoğlu tutuklama kararını duyunca ağlama krizine girdi

Aleyna Kalaycıoğlu tutuklanacağını duyunca böyle tepki verdi
Gözler 4 Nisan'da! Fenerbahçe'de bomba seçim iddiası

Gözler 4 Nisan'da! Fenerbahçe'de tarihi karar
Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı! Hepsini tek tek vurdular

Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı! Hepsini tek tek vurdular
İşte parmağı kopan Noa Lang'ın son hali

Parmağı kopmuştu! İşte son hali
Borcu olana 'altın' gibi fırsat

Borcu olana "altın" gibi fırsat