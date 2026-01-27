ABD'de Senatör Warren, Minnesota'daki olaylar nedeniyle İç Güvenlik Bakanı'nı istifaya çağırdı Açıklaması

ABD'li Demokrat Senatör Elizabeth Warren, Minnesota eyaletindeki olaylar hakkında yalan söylemekle suçladığı İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in istifa etmesi çağrısında bulunarak, istifa etmezse Kongre'nin onu azletmesi gerektiğini belirtti.

Warren, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı videolu paylaşımda Noem'in, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerince vurularak öldürülen Alex Jeffrey Pretti'ye ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Noem'in bu konuda yalan söylediğini belirten Warren, "Federal ajanlar, başka bir ABD'liyi güpegündüz vurarak öldürdü." dedi.

Warren, Pretti'nin "terörist değil bir hemşire" olduğunu hatırlatarak "(ABD Başkanı) Donald Trump ve Kristi Noem size neye inanacağınızı söyleyebilir. Kendinize değil onlara inanacağınızı düşünüyorlar. Bu yalanlar sona ermeli." ifadelerini kullandı.

ICE ekiplerinin durdurulması gerektiğini söyleyen Warren, tam, bağımsız bir soruşturma yapılması ve tüm suçluların kanun uyarınca sorumlu tutulması çağrısında bulundu.

Warren, "Daha önce dediğim gibi Kristi Noem istifa etmeli. İstifa etmezse Kongre onu azletmeli ve görevinden almalı." dedi.

Olay

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Minneapolis Polis Şefi Brian O'Hara, ABD vatandaşı olduğunu düşündükleri kurbanın 37 yaşında beyaz bir Minneapolis sakini olduğunu söylemişti.

O'Hara, bu kişinin herhangi bir suç kaydının bulunmadığını belirterek, "Kendisinin silahı yasal olarak edindiğine ve taşıma ruhsatına sahip olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Amerikan Devlet Çalışanları Federasyonu, Minneapolis'te ICE polisi tarafından vurularak öldürülen kişinin kendi üyelerinden hemşire olarak çalışan Alex Jeffrey Pretti olduğunu açıklamıştı.