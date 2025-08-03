Senato, Jeanine Pirro'nun Washington DC Bölgesi Savcılığına Adaylığını Onayladı

ABD Senatosu, mayısta geçici olarak Washington DC Bölgesi Savcılığına atanan eski Fox News sunucusu Jeanine Pirro'nun adaylığına onay verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington DC Bölgesi Savcısı adayı Jeanine Pirro için Senato'da oylama yapıldı.

Senato, görevi mayıstan bu yana geçici olarak yürüten Pirro'nun Washington DC Bölgesi Savcısı olmasını 45 ret oyuna karşı 50 lehte oyla kabul etti.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamasında, atamalarının onaylanması konusunda çabaları için Cumhuriyetçi Senatörlere teşekkür etti.

Senato, 29 Temmuz'da da Trump'ın eski avukatı ve Adalet Bakanlığı çalışanı Emil Bove'un ABD 3. Daire Temyiz Mahkemesine ömür boyu görevle seçilmesini onaylamıştı.