Senarist Merve Göntem Hakkında Soruşturma Başlatıldı

SOSYAL medyada yayınlanan bir röportajda söylediği sözler sebebiyle hakkında soruşturma başlatılan senarist Merve Göntem adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, bir televizyon dizisinde senaristlik yapan Merve Göntem hakkında sosyal medyada yayınlanan bir röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı. 'Fuhuşa teşvik' ve 'Suç işlemeye tahrik' suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Göntem'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Göntem işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Savcılıkta ifadesi alınan Merve Göntem işemlerinin tamamlanmasının ardından, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Göntem, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.