Senarist Merve Göntem Gözaltına Alındı

Güncelleme:
SOSYAL medyada yayınlanan bir röportajda söylediği sözler sebebiyle hakkında soruşturma başlatılan senarist Merve Göntem, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir televizyon dizisinin senaristi Merve Göntem hakkında, daha önce verdiği bir röportajda söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı. Göntem, bugün polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
