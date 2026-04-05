Endonezya'daki Semeru Yanardağı'nda 4 patlama meydana geldi

Endonezya'nın Java Adası'nın doğusunda bulunan Semeru Yanardağı 4 kez patlarken, 1000 metre yüksekliğe kadar kül püskürttü.

Endonezya ajansı Antara'nın haberine göre, Java Adası'nın doğusunda Lumajang ve Malang bölgelerinin sınırında yer alan Semeru Yanardağı yeniden faaliyete geçti.

Semeru Yanardağı Gözlem Noktası'ndan yapılan açıklamada, yanardağın 02.02-07.53 saatleri arasında 4 kez patladığı ve 600 ila 1000 metre yüksekliğe kül püskürttüğü kaydedildi.

Açıklamada, patlamalar sırasında yanardağın zirvesindeki kraterden ara ara düşen kaya parçaları ile aşırı sıcak kül, gaz ve kaya parçalarından oluşan 3,5 kilometre uzunluğunda piroklastik akıntı tespit edildiği belirtildi.

Endonezya'nın alarm sistemine göre yanardağın tehlike düzeyinin "3. seviye" olduğu kaydedilen açıklamada, fırlayabilecek kaya parçaları nedeniyle yanardağın çevresinde 5 kilometrelik alanda her türlü faaliyetin yasaklandığı bildirildi.

Bromo Tengger Semeru Milli Parkı'nın bir parçasını oluşturan Semeru, Java Adası'ndaki en aktif yanardağlardan biri olarak biliniyor.