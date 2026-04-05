Haberler

Endonezya'daki Semeru Yanardağı'nda 4 patlama meydana geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Endonezya'nın Java Adası'ndaki Semeru Yanardağı, 4 kez patlayarak 1000 metre yüksekliğe kadar kül püskürttü. Yanardağın çevresindeki 5 kilometrelik alanda her türlü faaliyetin yasaklandığı duyuruldu.

Endonezya'nın Java Adası'nın doğusunda bulunan Semeru Yanardağı 4 kez patlarken, 1000 metre yüksekliğe kadar kül püskürttü.

Endonezya ajansı Antara'nın haberine göre, Java Adası'nın doğusunda Lumajang ve Malang bölgelerinin sınırında yer alan Semeru Yanardağı yeniden faaliyete geçti.

Semeru Yanardağı Gözlem Noktası'ndan yapılan açıklamada, yanardağın 02.02-07.53 saatleri arasında 4 kez patladığı ve 600 ila 1000 metre yüksekliğe kül püskürttüğü kaydedildi.

Açıklamada, patlamalar sırasında yanardağın zirvesindeki kraterden ara ara düşen kaya parçaları ile aşırı sıcak kül, gaz ve kaya parçalarından oluşan 3,5 kilometre uzunluğunda piroklastik akıntı tespit edildiği belirtildi.

Endonezya'nın alarm sistemine göre yanardağın tehlike düzeyinin "3. seviye" olduğu kaydedilen açıklamada, fırlayabilecek kaya parçaları nedeniyle yanardağın çevresinde 5 kilometrelik alanda her türlü faaliyetin yasaklandığı bildirildi.

Bromo Tengger Semeru Milli Parkı'nın bir parçasını oluşturan Semeru, Java Adası'ndaki en aktif yanardağlardan biri olarak biliniyor.

Kaynak: AA / Şilan Turp
Ateşkes ilk kez masada! Plan sunuldu, İran'dan jet yanıt geldi

Ateşkes ilk kez masada! Plan sunuldu, İran'dan jet yanıt geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD ve İran 45 günlük ateşkesi görüşüyor! Çarpıcı Türkiye detayı

Dünyanın beklediği haber geldi! Gündem yaratacak Türkiye detayı
Yıldız futbolcu kendisinden 17 yaş büyük kadınla aşk yaşıyor

Yıldız futbolcu kendisinden 17 yaş büyük kadınla aşk yaşıyor
Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var
Hasan Can Kaya nişanlandı! Müstakbel gelin bakın kimmiş

Hasan Can Kaya nişanlandı! Müstakbel gelin bakın kimmiş
ABD ve İran 45 günlük ateşkesi görüşüyor! Çarpıcı Türkiye detayı

Dünyanın beklediği haber geldi! Gündem yaratacak Türkiye detayı
Olaylı maça Elif Karaarslan da dahil oldu! Yorumları bomba

Olaylı maça o da dahil oldu! Yorumları bomba
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti